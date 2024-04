Quando pagano la Naspi a Maggio 2024? Ecco le DATE Inps | crescono le richieste

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il pagamento dellaper il mese di M aggioè previsto per essere erogato entro la metà del mese . La data precisa del riconoscimento del sussidio può variare a seconda del giorno in cui è stata presentata la domanda di disoccupazione. Per verificare la data esatta del proprio pagamento, gli utenti possono...