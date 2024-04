Barbara D’Urso continua ad annunciare il ritorno in tv - dove potrebbe finire il suo prossimo programma

(Di lunedì 29 aprile 2024) Cosa succede aD'Urso dopo l'addio a Mediaset? La conduttricea dispensare indizi social sulin tv, ma la momento non ce n'è una interessata, almeno su carta. Il riferimento nelle foto è quello del famoso "caffeuccio" che ogni pomeriggio prendeva simbolicamente con il suo pubblico. Che sia qualcosa che avverrà in rete e non su una rete?

barbara D’Urso torna in tv, l’annuncio a sorpresa: “Coming soon” - barbara D’Urso torna in tv La conduttrice ha pubblicato su X un post criptico: "Coming soon". Fan impazziti sui social.

Continua a leggere>>

Consip, performance operativa migliorata rispetto al 2022 - ROMA (ITALPRESS) - Il Giornale con un pezzo pubblicato oggi e firmato dal vicedirettore Osvaldo De Paolini accende un faro sulle dimissioni del presidente di Consip barbara Luisi, seguite da quelle de ...

Continua a leggere>>

barbara Rossi: “Il mio stile può piacere o no, ma cerco di far capire il tennis a chi non lo conosce” - barbara Rossi, voce del tennis su Sky, si è raccontata in una lunga intervista a Fanpage.it. L’aneddoto con Sinner: “Dopo il primo torneo vinto era imbronciato, è il suo segreto”.

Continua a leggere>>