Lecce | tra ebraismo e islam - due seminari Giovedì e venerdì

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 29 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento: L’ISUFI – Istituto superiore universitario di formazione interdisciplinare dell’Università del Salento, organizza, nell’ambito delle sue attività di didattica, un momento di riflessione pubblica sui contatti storici e religiosi fra, che si articolerà in dueche rientrano nell’azione “C3 – Ciclo didi approfondimento” del progetto “ISUFI Soft Skills Community of Practice” a valere sul DM 231/2023. “Tra: profezia, esegesi, messianismo” è il tema delo in programma2 maggio alle 18:30, ospitato nell’Auditorium del Museo Sigismondo Castromediano, viale Gallipoli 31,. I lavori, che vedranno nel ruolo di ...