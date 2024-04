Tremano i Campi Flegrei - in mattinata scossa di magnitudo 2 1

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 aprile 2024) Unadi terremoto di2.1 si è verificata alle 10.34 nella zona dei. L’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, ha localizzato l’epicentro dellaalla profondità di 2,6 km in via Artiaco, nel comune di Pozzuoli (Napoli). Laè stata avvertita dalla popolazione. Non risultano al momento danni a persone o a cose. L'articolo proviene da Ildenaro.it.