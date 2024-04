Il cane di Matteo Cornacchia , l'operaio morto schiacciato da una lastra metallica nel Bresciano, sta cerca ndo casa . Al momento si trova in una famiglia in provincia di Bergamo, ma potrebbe essere solo una sistemazione temporanea.Continua a leggere Continua a leggere>>

A 23 anni muore all’improvviso sul posto di lavoro: disposta l’autopsia per Sara Prandoni - Sara Prandoni è morta a 23 anni dopo aver avuto un malore mentre si trovava nel luogo di lavoro quando si è accasciata a terra ...

Teneva le figlie di 4 e 9 anni chiuse nel retro del negozio mentre lavorava: mamma arrestata per maltrattamenti a Bologna - Le figlie chiuse in una stanzetta nel retro del negozio mentre la madre gestiva l’attività. Per questo una giovane donna, madre delle piccole di 4 e 9 anni, originaria del Bangladesh, come riporta La ...

SICUREZZA SUL lavoro, L’IMPEGNO DI ALGECO CON ANMIL - Algeco Italia, azienda leader nel settore delle soluzioni modulari, promuove un evento in collaborazione con ANMIL, l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del lavoro, ...

