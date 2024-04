Isola dei Famosi 2024 - stasera su Canale 5 | anticipazioni diretta lunedì 29 aprile Nomination ed eliminati

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’dei, il reality show condotto da Vladimir Luxuria entra nel vivo con la sesta puntata trasmessa in prima serata su5. Cosa succederà durante la sesta puntata? Non solo il verdetto del televoto, ma anche il ritiro di Pietro Fanelli e gli scontri tra i naufraghi oramai stremati dalla fame. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata di29deisu5, ladella sesta puntata del 29: conduttore, inviato e opinionisti Lunedi 29dalle ore 21.35 va in onda la sesta puntata de ...