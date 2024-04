La UIL Scuola Rua ha diritto a partecipare alle riunioni di confronto e informativa al Ministero Lo ha deciso il Tribunale di Roma

Manifestazione degli studenti a Piazzale Clodio a Roma , davanti alla sede del Tribunale , dopo gli scontri con la Polizia di ieri. Alcuni collettivi si sono dati appuntamento davanti al Palazzo di Giustizia in occasione del processo per direttissima a carico dei due giovani fermati durante le ... Continua a leggere>>

Cronache Cittadine COLLEFERRO – All’esito dell’udienza che si è tenuta ieri, 19 Marzo, presso la Sezione per il Riesame dei provvedimenti restrittivi L'articolo Colleferro. Tutti liberi i 4 arrestati per l’appalto delle mense scolastiche. Il Tribunale della libertà di Roma ha annullato l’ordinanza ... Continua a leggere>>

Caressa sulla panchina del Milan: “Io piazzerei De Zerbi come idea…” - Nel corso del consueto appuntamento con il programma ' Sky Calcio Club ', Fabio Caressa ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro della panchina rossonera, facendo anche il nome ...

Continua a leggere>>

Amsterdam, le donne vincono la battaglia per i nuovi bagni pubblici inclusivi: investimento da 4 milioni di euro - Dalla multa di 140 euro per aver urinato per strada ai bagni pubblici per donne e disabili ottenuti dopo una battaglia cominciata nel 2015. Ad Amsterdam infatti sono stati stanziati 4 milioni di euro.

Continua a leggere>>

Milan, ora è matematica la qualificazione in Champions League - Grazie al risultato di Napoli-roma, il Milan ha avuto la certezza della qualificazione alla prossima Champions League, prima col nuovo format ...

Continua a leggere>>