Volley - abbondanza di schiacciatori per l’Italia | che differenza rispetto a 5 anni fa Ballottaggio Gardini-Recine?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) Scatta in questi giorni l’avventura deldi Ferdinando De Giorgi che, a meno di sorprese inimmaginabili, dovrebbe concludersi con il torneo olimpico. Alla vigilia di quello che doveva essere Tokyo 2020 in casa azzurra le preoccupazioni erano tutte rivolte all’assenza di martelli ricevitori con un pressing non indifferente su Osmany Juantorena per convincerlo a restare in azzurro nonostante la volontà di lasciare la Nazionale per restare con la famiglia. La preghiera diede gli esiti sperati e tutti sanno come andò a finire, con una uscita di scena dolorosa per gli azzurri nei quarti di finale a Tokyo, con l’avvicendamento in panchina, l’arrivo di De Giorgi, il lancio di un manipolo di giovani che da promesse divennero nel giro di un anno campioni d’Europa e del Mondo e ora puntano a quello che da sempre è stato il sogno proibito del...