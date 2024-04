Lotta alla mafia - restaurato il casolare Peppino Impastato a Cinisi |  Schifani all’inaugurazione 

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pubblicato il 29 Aprile, 2024e restituitocollettività il” a, nel Palermitano, dove il 9 maggio del 1978 l’attivista politico e giornalista venne assassinato d. Stamattina la cerimonia di inaugurazione con il presidente della Regione, che ha annunciato l’affidamento in comodato d’uso gratuito del sito, simbolo dellacriminalità, alle associazioni del territorio impegnate nella salvaguardia della memoria.cerimonia erano presenti anche l’assessore regionale ai Beni culturali e la soprintendente di Palermo, il prefetto e il questore di Palermo, il commissario straordinario del Comune di, il ...

Inaugurato il restaurato casolare Impastato, Schifani, “Lotta alla mafia fatto culturale” - La cerimonia di inaugurazione con il presidente della Regione, che ha annunciato l'affidamento in comodato d'uso gratuito del sito alle associazioni del territorio impegnate nella salvaguardia della m ...

Lotta alla mafia, restaurato il casolare di Peppino Impastato a Cinisi (PA) CLICCA PER IL VIDEO - Il casolare, a Cinisi, a lungo in stato di abbandono è stato restaurato dalla Sovrintendenza alle Belle Arti, luogo dove il 9 maggio 1978 venne assassinato Peppino Impastato ...

