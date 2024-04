Depardieu in stato di fermo | accusato di stupro da due donne

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pubblicato il 29 Aprile, 2024 Gerardindi. E’ la triste parabola del divo francese del cinema internazionale. L’attore èdalla polizia di violenze sessuali e molestie sul set di di due film. I fatti contestati risalgono al 2014 durante le riprese di “Le Magicien et les Siamois” di Jean-Pierre Mocky e al 2021, quando era impegnato nel ruolo di protagonista in “Les Volets verts” di Jean Becker. Ad accusarlo duepoi sostenute dalla campagna #metoo contro gli abusi sessuali nel mondo del cinema avviata a Hollywood e che ha investito, quindi, pure la Francia. Secondo il racconto di una scenografa,nel 2021, mentre era seduto in un corridoio, la avrebbe afferrata con le gambe bloccandola fra le sue cosce, per poi palpeggiarla nelle ...

