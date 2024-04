Uccisi due soldati ucraini che si stavano riabilitando in Germania - l' assassino è russo

Kiev , 26 apr. (Adnkronos) - La russi a ha perso 463.930 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022- Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero include 950 vittime subite dalle forze russe lo scorso giorno. Secondo il rapporto , la russi a ha ... Continua a leggere>>

La Bbc definisce quella di Putin la "strategia del tritacarne": significa che il capo del Cremlino è disposto a far perdere la vita a migliaia di soldati pur di avanzare la linea del fronte. Ossia mandare ondate di soldati senza sosta in prima linea per cercare di logorare le forze ucraine ed ...

