Lo skate park con vista più bella al mondo si trova a Roma | ecco dove

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Dopo il successo dell’Eur, è stato inaugurato un nuovocon unapazzesca che lascia a bocca aperta chiunque passi da quelle parti. La zona in questione è Colle Oppio e sono tanti ini e i turisti che non hanno perso occasione di trascorrervi un pomeriggio all’insegna del divertimento. LEGGI ANCHE:–Perché ci sono i buchi sul Colosseo? La curiosità che forse non conosci: tutti i dettagli sulla nuova attrattiva Loa Colle Oppio è stato ideato per essere realizzato in un’area degradata,fino a qualche mese fa era presente una struttura vandalizzata e transennata. Il progetto è stato fortemente voluto dall’amministrazione cittadina e ...

2 South: The Stick of Truth Spelunky Splinter Cell Conviction Star Wars Battlefront Star Wars KOTOR 2 The Witcher 2 Tra questi, i titoli che non sono attualmente disponibili sul nuovo ...... terzo capitolo della serie e universalmente riconosciuto come uno dei migliori giochi didi sempre . Gli sviluppatori di Roll7 hanno messo in piedi un vero e proprio lunaper skater ...

Inaugurato uno skate park con vista sul Colosseo, arroccato sul ... Roma.Com

Street basket e skate park, largo Mengaroni rinasce con Bulgari RomaToday

Copparo ha un nuovo skate park – Ferrara24ore.it Ferrara24ore

Ponte Lambro, cominciati i lavori per lo skatepark erbanotizie

Lo skate park con vista sul Colosseo finisce sul New York Times RomaToday

E' stato inaugurato a Roma un nuovo skate park che sta avendo molto successo: tutti i dettagli sull'attrattiva della Capitale ...Aurélien Giraud, the French skateboarder, won the men’s Street 2022 World Championships at Aljada Skate Park in Sharjah, while Brazilian 15-year-old Rayssa..