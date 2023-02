Tim down | caos-Internet in tutta Italia | terribili sospetti E per il derby

(Di domenica 5 febbraio 2023) La retena è nel mirino? Dopo il lunghissimo stop alle email di Libero e Virgilio, risolto con promesse di ristoro dopo lunghi giorni di disservizio, ecco che vacilla la rete Tim: oggi, domenica 5 febbraio, segnalati continui "" e malfunzionamenti. I problemi riguardano, con migliaia di segnalazioni da parte degli utenti e delle pagine specializzate. Le segnalazioni riguardano in particolare l'accesso ada rete fissa degli abbonati Telecome, in alcune circostanze, anche la rete mobile. La maggior parte dei problemi si concentrano nei centri urbani di maggiori dimensioni: Milano, Roma, Torino, Napoli e Bari. Ad ora, da parte dell'azienda nessuna comunicazione ufficiale: il problema, nel frattempo, persiste. La rabbia degli utenti è ...

