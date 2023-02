San Siro regala spettacolo | le coreografie mozzafiato di Inter-Milan | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 5 febbraio 2023) E’ in corso, sfida valda per la 21esima giornata del campionato di Serie A, due squadre in lotta per le zone alte della classifica. I nerazzurri sono ancora in corsa per la vittoria dello scudetto, ma il distacco dal Napoli è preoccupante: la squadra di Spalletti, dopo il successo contro lo Spezia, si è portata a +16. Ilè in gravissima crisi, dal punto di vista tecnico e dei risultati. Le ultime prestazioni sono state veramente pessime, dall’eliminazione in Coppa Italia, alla Supercoppa italiana contro l’al crollo in campionato. Anche la qualificazione in Champions League è a rischio. A Sanè previsto il pubblico delle grandi occasioni, lodei tifosi è. Le curve sono state protagoniste di...