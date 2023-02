LIVE Volta a la Comunitat Valenciana | tappa di oggi in DIRETTA | Giulio Ciccone per difendere la maglia gialla nell’ultima frazione

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quinta e ultimadellaa la2023, corsa a tappe spagnola giunta alla 74° edizione. 93 chilometri da Paterna a Valencia: non sarà una vera e propria passerella, vista la presenza di due GPM. Il primo dei due di seconda categoria: Oronet (4,4 km al 4,8%) e poi La Frontera (5,2 km al 9%). Potrebbe non arrivare il gruppo compatto al traguardo, quindi la soluzione più probabile è la volata di un gruppo ristretto.dovrà stare attento ad eventuali movimenti degli uomini di classifica, ma per l’abruzzese dovrebbe essere vicina la conquista della corsa spagnola. In caso di ...