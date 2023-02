Incidente Fonte Nuova | ‘Vorremmo rivedere i vostri sorrisi’ | in 2 000 al funerale di Flavia e Valerio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Le bare bianche che entrano in chiesa insieme, i palloncini lanciati in aria, un lungo applauso. Sono stati salutati così questa mattina Valerio Di Paolo, 21 anni, e Flavia Troisi, appena 17, i due amici che nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio scorso hanno perso la vita, insieme ad altri tre giovanissimi ragazzi, nel terribile, alle porte di Roma. Alle 11 le due bare bianche sono entrate in chiesa: ad aspettarle fuori migliaia e migliaia di persone, tra amici, parenti e sconosciuti. Che forse non conoscevano i due ragazzi, ma che si sono immedesimati in quel dolore e che ancora non riescono a crederci: in pochi e tragici istanti cinque giovani vite sono state spezzate via. Prima la serata insieme, i festeggiamenti, poi quell’auto che corre in strada e che termina la sua folle corsa ribaltandosi più ...