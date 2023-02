Cospito | Ilaria Cucchi dopo la visita a Opera | “Ha detto che non vuole più incontrare politici Peggiora di ora in ora | condizioni allarmanti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “La prima cosa che il detenuto Alfredomi havedendomi è stata che nonpiùnessun politico”. Lo ha riferito la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra, al termine dellanel carcere dia Milano. “Io sarò l’ultima che incontrerà e mi ha incontrato solo ed esclusivamente per la mia storia e per quello che rappresento”, ha aggiunto, che ha concluso: “È questo il motivo per cui io oggi sono venuta qui: mio fratello è morto di carcere e nessuno più deve morire di carcere”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.