Al Bano su Gianni Morandi | “Aveva paura…” | il retroscena inedito

Leggi su tvzap

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Personaggi tv. Si avvicina, manca pochissimo al Festival di Sanremo 2023. Alnon sarà in gara, ma tornerà sul palco dell’Ariston come ospite attesissimo. Difatti per la prima volta questi si esibirà con, co-conduttore al fianco di Amadeus, e Massimo Ranieri. In un’intervista concessa al settimanale Nuovo, il cantante di Cellino San Marco si è espresso sui due amici prima ancora che colleghi. Leggi anche l’articolo —> Ale Romina fermati dai Carabinieri, il ricordo divertente della cantante: cos’è successo Parlando con “Nuovo”, Al, a proposito die Massimo Ranieri, con i quali si esibirà sul palco dell’Ariston, ha dichiarato: «Ho sempre pensato che sarebbe stato bello formare un trio con ...