Ultime Notizie – Zaniolo resta alla Roma ma addio a un passo | cosa succede a fine stagione?

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Nicolò: la sessione invernale di calciomercato non ha portatocessione richiesta dal giocatore e il discorso è rinviatoprossima estate, con l’che sembra ormai inevitabile, dopo il rifiuto del calciatore di scendere in campo contro lo Spezia e il successivo pugno duro della società. Anche secondo i betting analyst di Snai, saràcon in pole position sempre il Milan, squadra interessata agià nellesettimane, in quota a 2,50 e in vantaggio sulla Juventus, che si era mossa già in estate per il mancino classe 1999, offerta a 3,50. Più difficile un rientro all’Inter, proposto a 7,50 come un approdo al Tottenham di Antonio Conte. Lontane anche le altre ...