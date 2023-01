GUIDA TV 31 GENNAIO 2023 | FERNANDA WITTGENS | INTER-ATALANTA | BOOMERISSIMA

(Di martedì 31 gennaio 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 –(1°Tv) Film-Tv23.30 – Porta a Porta Talk Show 20.30 – Striscina la Notizina Tg Satirico 21.00 –Calcio 22.50 – Coppa Italia Live Talk Show Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica21.20 –Intrattenimento con Alessia Marcuzzi 23.30 – Stasera c’è Cattelan su Rai2 Intrattenimento 20.30 – NCIS Serie Tv 21.20 – Le Iene Show Inchieste con Belen Rodriguez e Max Angioni 01.05 – Chucky Serie Tv Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – #Cartabianca Talk Show con Bianca Berlinguer00.00 – Tg3 Linea Notte Rubrica 20.30 – Stasera ...

