Codice degli appalti | le proposte di Confindustria | Rinvio di un anno

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 gennaio 2023) «In premessa esprimiamo apprezzamento per una scelta di fondo: far precedere l'articolazioneistituti da un quadro di principi e restituire alla funzione di strumento per acquisire, sul mercato, beni e prestazioni, superando eterogenesi dettate da finalità come il contrasto all'illegalità o ai fenomeni corruttivi, in sé pienamente condivisibili, ma che non possono trovare soluzione nelle norme sugli». Queste le dichiarazioni del direttore generale di, Francesca Mariotti, nel corso di un'audizione alla Camera sul disegno di legge del nuovo. «Nel merito, riteniamo anzitutto opportuno evidenziare che glidi servizi e forniture assumono, in questo contesto, un rilievo estremamente ...