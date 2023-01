Ue | M5S | ' ennesima giravolta Meloni | a Bruxelles lo promuove'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - “Cambiare idea non è mai stato così facile come per Giorgia: a 100 giorni dal suo insediamento alla guida del Governo sono già innumerevoli le sue giravolte politiche. L'ultima riguarda il reddito di cittadinanza. Il suo governo infatti in Italia lo demolisce, in Europa invece addirittura loa modello per tutti gli Stati membri. Oggi infatti il Consiglio dell'Unione europea ha adottato ufficialmente la raccomandazione sul reddito minimo adeguato, un passo fondamentale per la costruzione di una Europa sociale”. Così in una nota congiunta gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara e Mario Furore. “La posizione politica, approvata dal Ministro del Lavoro Marina Calderone del governolo scorso 8 Dicembre durante il Consiglio EPSCO, dichiara - al paragrafo 17 - che il ...