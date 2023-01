(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – ‘”Dobbiamo dare risposte al settore oppure il rischio vero è che molteandranno in difficoltà entro giugno di quest’anno e ci saranno forti tensioni nel trasporto pubblico locale”. Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo, lo spiega in occasione del convegno Asstra.è convinto che “l’apertura da parte del Mef più volte manifestata ci fa pensare che l’evoluzione nei prossimi mesi ci potrà essere”. Secondo il viceministro è evidente che il settore ci dovrà essere la capacità di gestire i processi di trasformazione che consentano alledi ridurre i costi senza peggiorare il servizio ma anzi aumentandolaha sottolineato la necessità “contingente e immediata che è la chiusura dei bilanci di quest’anno per consentire al settore di poter ...

... con la presenza del ministro Matteo Salvini e del vice ministro Edoardo, va risolta.e in modo radicale. Non è più possibile che nei fine settimana esportare le nostre merci in Europa ...... con la presenza del ministro Matteo Salvini e del vice ministro Edoardo, va risolta.e in modo radicale. Non è più possibile che nei fine settimana esportare le nostre merci in Europa ...

Rixi, 'subito risorse o aziende in crisi a giugno' Adnkronos

Bretella gratuita dal 1º febbraio nel tratto da Massarosa a Viareggio Il Tirreno

Governo Meloni, Rixi è viceministro alle Infrastrutture | Liguria ... Bizjournal.it - Liguria

Porti, viceministro Rixi: "La nuova riforma nel 2023" Telenord.it