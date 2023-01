Dalla Rai a Mediaset | le reti generaliste arrivano su Sky Go

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Sky Go novità – Sky Go, la prima app in streaming che ha reso possibile la visione in mobilità di contenuti live e on demand, continua a crescere e si rinnova. A oltre 10 anni dal lancio, la piattaforma lancia una novità: è la prima app a mettere, tutte insieme, le principalitelevisive italiane, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.