Zaniolo col cerino in mano | dopo il no al Bournemouth resta alla Roma?

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il centrocampista dellaverso il no all'incontro con la dirigenza inglese. Ora potrebbere(da separato in casa?)

Trae la Roma c'è stato sempre un conflitto latente mai risolto. Addosso al ragazzo ora c'è ... Pellegrini c'è La Roma è tornata a Trigoria per preparare la sfidaNapoli. I giallorossi ...Il portoghese ha ricevuto auguri da ogni parte del globo ma il suo focus è su come affrontare l'amico Spalletti capolistasuo Napoli, oltre a affrontare la grana, a cui l'offerta inglese ...

Roma-Zaniolo, terminato l'incontro dell'agente con il Bournemouth: si va verso il no Sky Sport

LIVE – Zaniolo, incontro di tre ore terminato con il Bournemouth. Domani la risposta definitiva del giocatore, si va verso il no Giallorossi.net

Zaniolo dice sì al Diavolo: muro della Roma RomaToday

Zaniolo, che tipo di giocatore è oggi e quali sono i suoi limiti L'Ultimo Uomo

Bizze e scelte sbagliate: il vicolo cieco di Zaniolo e di chi lo consiglia... La Gazzetta dello Sport

La Roma è tornata a Trigoria per preparare la sfida col Napoli. I giallorossi giocheranno contro la squadra di Spalletti domenica alle ore 20.45. Lorenzo Pellegrini si è allenato in gruppo e tornerà ...E' stata questa la risposta che Nicolò Zaniolo, tramite il suo agente, ha dato oggi al Bournemouth nel confronto andato in scena ...