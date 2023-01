Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 27 01 23

Leggi su isaechia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Federico Nicotera e Lavinia Mauro sono così dannatamente simili che altro che corteggiatori, lo studio dilo dovrebbero lasciare insieme a braccetto. E se dico ‘simili‘ e non ‘identici‘ è giusto perché varia il modo di reagire a ciò che non gli va a genio (che – ça va sans dire – equivale a TUTTO quello che fanno quei 4 poracci che gli siedono di fronte). Se da una parte Federico è più aggressive, alza la voce e inizia ad affibbiare aggettivi random (aggettivi che oggi abbiamo scoperto che “è OVVIO che non penso!“. E allora che stracac*hio li dici a fare, stellina della zia?), dall’altra Lavinia è estremamente petulante, e con la sua vocetta stridula parte a raffica con quella serie di “haimato per vedermi? Perché non haimato? Dovresti avere la voglia di vedermi, no? Quando mi hai davanti cosa ...