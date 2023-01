La ragazza di neve | la recensione | la narrazione di una scomparsa

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ladi Ladi, serie tratta dal best-seller di Javier Castillo disponibile su Netflix dove ladi una bambina si fa crocevia di dolori e traumi personali. Pioggia forte, palloncini rossi e un impermeabile giallo. Non è IT, ma il dolore dellaimprovvisa di un bambino è il medesimo; un dolore ancor più forte, spiazzante, se inserito nella possibile contemporaneità di una città che vive, corre: una città come Malaga, in una realtà come la nostra. Come sottolineeremo in questade Ladi, la serie spagnola firmata Netflix prende vita dall'inchiostro della pagina, quella di Javier Castillo e della sua omonima opera letteraria, per poi vestire il proprio corpo di quella stessa rete di sospetti e ...