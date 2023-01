La stella del Liverpool è destinata a rimanere nel club tra l’interesse con Jurgen Klopp che gioca un ruolo chiave nella decisione

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sito inglese: Il difensore delCalvin Ramsay è destinato aalin questa finestra concheun. Ramsay ha firmato per ildurante la finestra di mercato estiva, ma deve ancora entrare regolarmenteprima squadra. Non sarà mai facile competere con Trent Alexander-Arnold, ma anche quando il nazionale inglese è stato fuori dalla squadra,ha scelto di utilizzare James Milner o Joe Gomez in questo. TEAMtalk ha confermato che idel campionato hanno mostrato interesse a firmare Ramsay in prestito, inclusi Watford e Swansea, ma ora sembra ...