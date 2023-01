Giancarlo Magalli a Verissimo | il tumore e la frecciatina alla Rai

La Gazzetta dello Sport

Ospite a Verissimoha svelato per la prima volta di aver lottato contro un tumore e di essere rimasto a letto per 4 mesi nel tentativo di sconfiggere la malattia.: il tumore Per la ...Morti due ventenni e un tredicenne •torna in tv con 24 chili di meno: 'Ho avuto un linfoma, potevo morire in due mesi' • Il figlio di Cristiano Lucarelli e un suo ... Giancarlo Magalli torna in tv quasi irriconoscibile: "Ho perso 24 chili a causa di un tumore" Il conduttore Giancarlo Magalli, ospite di Verissimo, ha rivelato di aver sconfitto un linfoma: ecco come ha scoperto la malattia ...Il conduttore Rai ha dichiarato che i medici gli avevano detto che nel 90% dei casi si può guarire, ma nell’altro 10% le aspettative di vita ...