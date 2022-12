Covid | le regole da seguire al cenone di Natale | cosa non fare

(Di venerdì 9 dicembre 2022), quali sono ledi? Con il benestare di virologi ed epidemiologi, questo dicembre 2022 segnerà un importante ritorno alla normalità. Ritroveremo le tavolate, gli abbracci. Guai però a parlare di raffreddore, come ha spiegato il professor Francesco Vaia, in un’intervista a “Il Messaggero”, può essere “fuorviante”. Il direttore generale dello Spallanzani di Roma, che è il più grande centro di Italia per la cura di malattie infettive e che è stato in prima linea a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, ha spiegato infatti chee influenza son due cose ben distinte, benché i sintomi siano simili. Leggi anche l’articolo —> Feste e ponti, il 2023 è l’anno fortunato: tanti weekend lunghi e ponti2022, leda ...

ilmessaggero.it

... infatti, la regina Elisabetta dovette rimanere a Windsor per precauzione e in rispetto alle... alla battaglia contro ile alla situazione economica nel regno. Carlo III sarà il primo ......è iniziata prima del, già nello scorso decennio, quando molti cittadini delle grandi metropoli, vessati dalle tasse, si sono trasferiti in Stati conservatori con tasse più basse eper le ... Covid, le regole (non scritte) per il Natale. «Abbracci e vacanze sì, ma con i sintomi (anche con tampone nega La normativa IMU riserva una casistica molto varia. Inoltre, il legislatore interviene con una certa assiduità introducendo disposizioni agevolative ..."Dobbiamo necessariamente cambiare le norme Covid, perchè in caso contrario gli ospedali rischiano il collasso da qui a Natale e questo ...