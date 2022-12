Basket | Eurolega 2022-2023 | Milano perde ancora L’Olimpia vede la vittoria | poi crolla al supplementare con il Panathinaikos

(Di giovedì 8 dicembre 2022)cade per l’ottava volta consecutiva ine lo fa dopo aver sfiorato praticamente per quaranta minuti la. La squadra di Messina viene sconfitta dalper 90-77 al termine di un tempo, ma è stata avanti anche di 15 punti e poi di sette a poco meno di tre minuti dalla fine. Costa carissimo un clamoroso canestro sbagliato da Luwawu-Cabarrot per il +4 a pochi secondi dal termine, poi Bacon fa la differenza nell’overtime ed OAKA può festeggiare. Proprio Dwayne Bacon è il grande protagonista del match, terminando con 31 punti a referto, suo massimo di sempre in campo europeo. L’attacco delè tutto nell’americano e nei 22 punti di Paris Lee, mentre anon bastano i 16 punti di Naz ...

