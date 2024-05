Bonus Asilo Nido 2024 | ecco scadenze e requisiti per richiedere il contributo

Le famiglie beneficiarie sono in trepidante attesa del rimborso del Bonus nido. L'Inps assicura che i versamenti per le domande accolte - sono in partenza sono passate già due settimane da quando l’Inps aveva comunicato lo sblocco dei pagamenti del Bonus asilo, rincuorando tutte le famiglie beneficiarie, in trepidante attesa del rimborso delle rette pagate per gli asili nido dei propri bimbi o per il ...

