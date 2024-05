Oggi in consiglio regionale della Puglia la mozione di sfiducia al presidente Presentata dal centrodestra

(Di martedì 7 maggio 2024). In discussione ladialMichele Emilianodal. Servono 26 voti per mandare Emiliano a casa, potenziale che i presentatorinon hanno. Tuttavia ha annunciato il voto allaItalia Viva mentre è contrario il movimento 5 stelle. Azione sembra l’agobilancia. L'articoloinladial

Quale futuro per la stazione di Saronno con il rischio di escluderla dalla linea per Malpensa ? E’ il tema della mozione presentata ieri in consiglio regionale della Lombardia da Samuelee Astuti e Gigi Ponti del Partito Democratico, poi rinviata in ...

Una maggioranza (in)decisa sulla Commissione edilizia - Una maggioranza (in)decisa sulla Commissione edilizia - La mozione venne ritirata grazie a un rinvio alla Prima Commissione ... vera democrazia”, facendo riferimento al processo che ha portato fino all’arrivo in consiglio Comunale del Regolamento della ...

Sfiducia, si va al voto: la maggioranza tiene ma con più incognite - Sfiducia, si va al voto: la maggioranza tiene ma con più incognite - Gli occhi sono puntati sui numeri e sulle teste in Aula. Oggi infatti il consiglio regionale pugliese dovrà discutere (e quindi votare) la mozione di sfiducia nei confronti del governatore Michele ...

