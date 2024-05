(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) – Ild'Italialascia il Piemonte e arriva in Liguria per la, la Acqui Terme-Andora di 190 km. La frazione di, martedì 7 maggio, in diretta tv e streaming, potrebbe rappresentare la prima occasione per una fuga. Lapropone nella prima parte una progressiva ascesa che porta

Lo spettacolo in queste prime tre tappe del Giro d’Italia 2024 non è assolutamente mancato. oggi ci si sposta in Liguria per la quarta, con una nuova probabile volata: andiamo a scoprire nel dettaglio percorso , altimetria, favoriti e programma di ...

oggi , martedì 7 maggio si corre la 4a tappa del Giro 2024 . 190 km di pianura da Acqui Terme ad Andora . La carovana rosa lascia il Piemonte per la Liguria, in un traguardo dedicato ai velocisti. diretta in chiaro su Rai Due e Rai Sport HD.Continua a ...

Giro d'Italia 2024, 4^ tappa, da Aqui Terme ad Andora: percorso e orario - giro d'Italia 2024, 4^ tappa, da Aqui Terme ad Andora: percorso e orario - Il giro d'Italia 2024 prosegue oggi con la quarta tappa che da Aqui Terme porta ad Andora, in una frazione lunga 187 km, con un dislivello di 1.700 metri. Ieri la terza tappa è stata vinta da Tim ...

Giro d'Italia 2024, oggi quarta tappa: orari e dove vederla in tv - giro d'Italia 2024, oggi quarta tappa: orari e dove vederla in tv - (Adnkronos) - Il giro d'Italia 2024 oggi lascia il Piemonte e arriva in Liguria per la quarta tappa, la Acqui Terme-Andora di 190 km. La frazione di oggi, martedì 7 maggio, in diretta tv e streaming, ...

Giro d’Italia 2024, si arriva ad Andora: percorso, favoriti e diretta tv - giro d’Italia 2024, si arriva ad Andora: percorso, favoriti e diretta tv - La quarta tappa del giro d’Italia 2024, la Acqui Terme - Andora (190 km), porta la corsa rosa fuori dal Piemonte dopo i primi tre giorni.