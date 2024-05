Tim corre in Brasile - nel trimestre l' utile +19% a 95 milioni

Napoli accelerata per Buongiorno : 40 Milioni per Bruciare la Concorrenza Il Napoli accelera per Alessandro Buongiorno: De Laurentiis ha offerto 40 Milioni al Torino per Bruciare la Concorrenza sul difensore. Il Napoli è pronto a fare sul serio per Alessandro Buongiorno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello ...

Inter - 10 milioni di motivi per tifare Marsiglia contro l’Atalanta : se l’OM vince l’Europa League dovrà riscattare Correa A tre giornate dalla fine della Ligue 1 il Marsiglia sa già di non poter chiudere tra le prime tre e dunque niente qualificazione Champions League. Non tutto è perduto, però, per l’OM, che può ancora qualificarsi per la coppa più prestigiosa ...