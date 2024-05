Sfregia l' ex e uccide il padre di lei che l’ha difesa Aveva il divieto di avvicinamento

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di lunedì 6 maggio 2024) L'uomo, un 40enne, era già stato denunciato dall'ex moglie. Luiaspettata fuori dallo studio delLa doppia aggressione in via Ciro Menotti poco prima delle 13. Il 71enne era intervenuto per difendere la figlia: soccorso in arresto cardiocircolatorio, è gravissimo