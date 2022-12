Gigio Donnarumma? Seguiamolo | clamoroso-Juve | cosa emerge dalle carte

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) «Fabio ha drogato il mercato. Anche Kulusevski o Chiesa, che sono ottimi giocatori, li abbiamo pagati troppo (...)»: così parlò Federico Cherubini, ora direttore sportivo dellantus, commentando l'operato del suo ex capo Fabio Paratici. Per fortuna solo alcuni affari sono andati in porto: se fossero stati esauditi tutti i desiderata, in che situazione economica si troverebbe la società? E, di conseguenza, in che posizione giudiziaria? Leggendo le trascrizioni delle telefonate tra l'attuale ds Cherubini e l'ormai ex presidente Andrea Agnelli e incrociandole con alcune mail datate 2019 dell'allora ds Paratici, si può intuire il modus operandi della dirigenza bianconera sul mercato e tracciare unantus dei sogni. I sogni dei dirigenti, ancor prima che dei tifosi. Paratici indica «Milik e» come «profili in scadenza da ...