LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE | a Brescia nuova crescita nel 3° trimestre 2022 +4%

(Di martedì 6 dicembre 2022) Anche se di intensità minore rispetto ai periodi precedenti L’aumento rilevato tra luglio e settembreinteressa la maggior parte delle categorie professionali qui analizzate, ed è trainato, in particolare, dagli impiegati esecutivi (+51%); variazioni positive rilevanti riguardano anche gli addetti al commercio (+26%) e gli operai specializzati (+13%). Roberto Zini, Vice Presidente di Confindustriacon delega a Welfare e Relazioni Industriali: “I dati sulinrestano positivi, pur in un contesto di generale rallentamento delle dinamiche economiche provinciali. Si conferma elevata la richiesta di figure specializzate legate alla manifattura, come conduttori d’impianti e operai specializzati.”, 6 dicembre– Secondo i dati forniti dalle ...

QuiBrescia.it

Il futuro di 1.150 lavoratori precari (in) impiegati presso il Ministero dell'Interno è nuovamente a rischio. Di questi, ... ed è grazie al lorose in questi anni si è riusciti a ......(ex dispensario) È in corso la campagna di vaccinazione antinfluenzale Laè ... per motivi di, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus ... Lavoro in somministrazione, a Brescia crescita (anche) nel III trimestre “La legge di bilancio 2023 riduce lo stanziamento della spesa sanitaria mettendo a rischio la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale ed il diritto alla salute delle cittadine e dei cittadini. Per que ...Secondo i dati forniti dalle agenzie per il lavoro, nel terzo trimestre 2022 la domanda di lavoratori in somministrazione ha registrato una crescita del 4% rispetto allo stesso periodo del 2021, ...