Basket | Nba | Antetokounmpo vince sfida con Banchero e i Bucks passano a Orlando

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022), 6 dic. - (Adnkronos) - Successo in trasferta di Milwaukee(17-6) che si impongono 109-102 acontro i Magic (5-20). Sotto anche di 16 lunghezze a inizio quarto periodo e costretti a inseguire per oltre mezz'ora, i Magic hanno provato a dare una scossa alla loro partita riportandosi anche sul -4 a due minuti dalla sirena: a rispedirli indietro però ci hanno pensato tre liberi a bersaglio di un super Giannis, che ha reso inutile il 30-21 di parziale finale die i 20 punti massimo in stagione di Markelle Fultz, condannando così la squadra della Florida alla nona sconfitta in fila. Il volto copertina del match in casaè ancora una volta, impegnato in difesa a tenere a bada Paoloe ...