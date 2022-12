Influenza australiana | ecco quali sono i sintomi per riconoscerla

(Di domenica 4 dicembre 2022), come: le parole di Rezza. – Sarà «una stagione a intensità molto alta, con un picco che potrebbe arrivare in anticipo. Anziché a gennaio-febbraio, nelle settimane di inizio anno», le parole di Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di prevenzione del ministero della Salute. L’esperto nell’intervista concessa al «Corriere della Sera» ha poi voluto evidenziare però: «Nessuno può fare il veggente. Abbiamo a che vedere con virus bizzarri». Stando alla rete di sorveglianza Influnet, nella settimana dal 21 al 28 novembre, l’incidenza delle sindromi similli, causati da una mescolanza di virus respiratori, ha compiuto un salto in avanti. Da 9,5 casi per mille abitanti siamo passati a 12,9. Dall’inizio della stagione oltre 2,5 milioni hanno contratto ...

Corriere della Sera

