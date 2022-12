Paura per Kostic | la Juventus trema | l’offerta che mette tutti

(Di sabato 3 dicembre 2022) Filipè stato un grande colpo da parte della, ma ora le prestazioni del serbo lo stannondo sempre di più in luce. Tra i più grandi i colpi di questa sessione di mercato dellac’è sicuramente il serbo Filip, un giocatore che nelle sue prime apparizioni con la Vecchia Signora ha dimostrato fin da subito di poter essere un campione. LaPresseOra però la situazione si sta facendo sempre più complicata, soprattutto perché le recenti vicende che stanno colpendo la società bianconera obbligheranno sicuramente a cedere dei pezzi grossi, con lui che indubbiamente è uno dei papabili partenti. Sappiamo infatti come non sia stato per nulla semplice per lariuscire ad acquistarlo e strapparlo dall’Eintracht di Francoforte, soprattutto perché la ...

...chi tra e Mercedes potrebbe fare piùal team campione in carica della classifica piloti e costruttori nel prossimo Mondiale, in cui la scuderia di Milton Keynes subirà una riduzione di ore...Il mercato azionario continuerà a salire nel 2023 Il 2022 è stato un anno terrificantegli ... Lariguardo l'aumento dell' inflazione accompagnata dalla dura politica monetaria delle banche ...Per conto degli ex onorevoli Stefano Lucidi ... non starebbero “monetizzando la paura” ma contribuendo semmai a una battaglia di civiltà perché il web non resti un luogo in cui odio e ingiurie ...FANO - Chi guidava la Panda se l'è vista brutta. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15.45 circa in viale 1° Maggio a Fano per un incidente stradale tra due ...