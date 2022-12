Evacuazione a Ischia | 54 famiglie non vogliono muoversi | ' Qui anche dopo il terremoto | non ce ne andiamo'

... con la notifica dell'ordinanza diemessa ieri'. Allerta meteo prorogata Il meteo continua ad essere una minaccia per l' isola dima anche per alcune altre zone, come: Napoli, ......per l'alluvione a, Giovanni Legnini . Nei loro confronti le forze dell'ordine stanno svolgendo ' opera di convincimento e persuasione ', con la notifica dell'ordinanza diemessa ...L'isola di Ischia sta forse attraversando il periodo più difficile della propria storia. A causa del maltempo ci sono stati numerosi smottamenti e frane che hanno ucciso persone ...Nei loro confronti le forze dell’ordine stanno svolgendo “opera di convincimento e persuasione”, con la notifica dell’ordinanza di evacuazione emessa ieri ... nel comune di Barano d’Ischia. Il ...