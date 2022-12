Ucraina-Russia | Zelensky e la ‘guerra di religione’

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Garantiremo la completa indipendenza del nostro Stato. In particolare, l’indipendenza spirituale. Non permetteremo mai a nessuno di costruire un impero nell’anima”. Volodymyraccende i riflettori sull’indipendenza spirituale e religiosa dell’, evidenziando l’importanza di un aspetto specifico nella guerra contro lafornisce aggiornamenti dopo la riunione del Consiglio di sicurezza nazionale “in cui abbiamo esaminato numerosi fatti sui collegamenti tra alcuni circoli religiosi incon lo stato aggressore”. “Primo: il Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa ha incaricato il governo di presentare alla Verkhovna Rada un progetto di legge per impedire alle organizzazioni religiose affiliate ai centri di influenza ...

Le forniture copiose di armi all'nel vano tentativo di sconfiggere lasul piano militare o giungere ad un'escalation militare hanno però superato di molto il budget annuale previsto. ...Non brilla la stella delle autocrazie in queste settimane. In, lareagisce con furia cieca e bestiale alle umiliazioni patite dal suo esercito invasore sui campi di battaglia, cercando di causare un nuovo, terribile Olomodor (la carestia indotta ...quindi sosterremo l'Ucraina". Promettendo poi l'invio di sistemi Patriot. Una chiara ammissione di ciò che solo un imbecille può non aver capito: lo scontro in atto è tra Russia e Nato. Questo ...A due giorni dai massicci attacchi russi contro il paese, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky fa il bilancio della situazione. Guerra Ucraina, la giornata in diretta. (ilmessaggero.it) "E ...