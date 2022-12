Questo giornalista in Qatar non è svenuto a causa del vaccino

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il 2 dicembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un uomo, vestito con una tunica bianca e un copricapo dello stesso colore, svenire davanti a una telecamera mentre parla. Il filmato è accompagnato dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Il(pare saudita) stava commentando i campionati del mondo. È crollato in diretta TV, naturalmente senza alcuna correlazione». Il contenuto oggetto di verifica è fuorviante e veicola una notizia infondata. Vediamo perché. Secondo l’autore del post, dunque, il malore sarebbe da collegare alla vaccinazione anti-Covid. Le espressioni «senza alcuna correlazione» e «nessuna correlazione» accompagnate a video di persone che svengono in trasmissioni televisive o a notizie di infarti sono infatti utilizzate nella narrativa antivaccinista per diffondere ...

Com.Unica

Ma laricorda che il Re "era un manipolatore.è il motivo per cui la sua amante è finita in tribunale". Le rivelazioni della Larson, sebbene siano giudicate poco attendibili dagli ...Sempre guidato da Thales Alenia Space, tra le varie sperimentazioni incampo c'è, infatti, ... Marta Abba'Laureata in Fisica e, per scrivere di tecnologia, ambiente e ... "Per Gianni Brera l'Arcimatto", un libro dedicato al grande giornalista lombardo a trent'anni dalla scomparsa I talia, 2055. L’Unione Europea è polverizzata. Un misterioso omicidio rischia di innescare una guerra tra la Francia e l’Italia, guidata da un governo dispotico. Ai vertici c’è un fantomatico «Minist ...Gli articoli in questione lo ricordiamo riguardavano la notizia dell'esposto di Stefano Rocco Fava all'epoca pm della Procura della Repubblica di Roma Nei confronti dell'allora procuratore capo Giusep ...