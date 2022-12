Palazzo Lombardia | la benedizione dell’arcivescovo di Milano dell' opera artistica ' Natività' dal via al “Natale in Piazza” |Video

Leggi su 7giorni.info

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Iniziative solidali come il “Giocattolo sospeso”, ludiche come il "Villaggio di Pinocchio and Friends", Fontana: «La fruizione pubblicaa Piazza continua, malgrado quest'anno si rinunci alla pista di pattinaggio per esigenze di risparmio sui costi energetici»