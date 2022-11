Venerato | “Lozano ha chiesto la cessione Il Napoli monitora otto attaccanti | su Osimhen…

Leggi su napolipiu

(Di martedì 29 novembre 2022) Cirodichiara chehala. Ile si sofferma su Osimhen Cirosi è espresso sulai microfoni di 1 Station Radio nel corso di 1 Football Club, trasmissione condotta da Luca Cerchione: “Aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Kim Min-Jae? Situazione dare, ma con molta franchezza non credo che ilsia preoccupato. Queste non sono situazioni tanto importanti, anche perché gli azzurri scenderanno in campo a gennaio. Se il georgiano Khvicha Kvaratskhelia parteciperà al ritiro in Turchia? Assolutamente sì, ci sarà”.afferma che ci sono tre osservati speciali nel ...