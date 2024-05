Inchiesta Open | il Senato nega autorizzazione a sequestro chat di Renzi

(Di martedì 7 maggio 2024) AGI - Ok dell'Aula delalla relazione della Giunta per le Immunità di palazzo Madama che ha detto no alla richiesta della magistratura di Firenze di procedere aldelledelre del Pd Matteo, oggi leader di Italia viva, per poterle utilizzare nel procedimento aperto sulla fondazione. I voti a favore della relazione sono stati 112, i voti contrari 18, tre gli astenuti.

