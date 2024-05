Ilda Boccassini indagata dalla procura di Firenze per false informazioni al pm

(Di martedì 7 maggio 2024) L’extore aggiunto di Milanodiperal pm aggravate. La notizia è stata anticipata dal “Fatto“. Secondo i magistrati fiorentini, l’ex pm oggi in pensione, durante l’interrogatorio del 14 dicembre del 2021, quando fu sentita ininsieme con i colleghi di Caltanissetta nell’inchiesta sulle stragi mafiose del 1993, avrebbe taciuto ai magistratidi cui sarebbe stata in possesso. ’ L’inchiesta fiorentina sui «mandanti occulti» delle stragi mafiose del 1993 ha fatto nascere un’indagine parallela a carico della, pubblico ministero che fin dall’inizio, a Caltanissetta, indagò sulle bombe ...

