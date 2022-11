Sondaggi Euromedia | primarie Pd | Bonaccini davanti a Schlein

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 29 novembre 2022) È Stefanoil favorito alla successione di Enrico Letta. A dirlo sono irealizzati il 16 novembre. Il governatore dell’Emilia Romagna, l’unico ad essere sceso in campo ufficialmente, raccoglierebbe il 25,9% dei consensi tra gli elettori Pd, quattro punti in più rispetto alla potenziale sfidante Elly, in procinto di candidarsi. La parlamentare, che non ha ancora sciolto la riserva, viene data al 21,4% con un gradimento superiore atra le elettrici donne (28,2% contro 16%), i giovani tra i 18 e i 24 anni (34,1% contro 18,5%) e gli over 65 (21,7% contro 16,2%). Il governatore Pd spopola nella fascia intermedia 25-44 anni (37,9% contro 17,9%) e in quella 45-64 anni (25% contro 21,1%). Secondo il 47,3% degli elettori Pd (quasi uno su due) la corsa alla ...