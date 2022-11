Rassegna Stampa | le prime pagine dei quotidiani sportivi del 29 novembre

La Svolta

... aperto alle incursioni del pubblico, la ricetta fatta di musica, sketch, parodie e ospiti (il primo sarà l'amico Amadeus), talenti in erba e lacon i fatti del giorno. Praticamente ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi martedì 29 novembre 2022Ladi Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 29 novembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri. Le prime pagine di oggi di ... 28 novembre: guarda la rassegna stampa de La Svolta per 4W4I Torna a riattivarsi la squadra biancoceleste, chiamata al rientro a Roma in vista del raduno di domani a Formello. Senza perdere tempo, allora, andiamo a vedere quali sono le notizie principali della ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...